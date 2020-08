Hinweise erbeten Unbekannte beschädigen Straßenwalze in Pfatter

Foto: Jelle van der Wolf/123rf.com

In der Zeit von Mittwoch, 19. August, 16.30 Uhr, bis Montag, 24. August, 10.30 Uhr, beschädigten bisher unbekannte Täter eine versperrte Straßenwalze, die in einer Baugrube in der Haidauer Straße in Pfatter abgestellt war.