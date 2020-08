Hebelspuren entdeckt Die Polizei sucht Zeugen für einen versuchten Einbruch in einen Kindergarten in Neutraubling

Foto: 123rf.com

Ein bislang unbekannter Täter versuchte im Tatzeitraum von Mittwoch, 19. August, 12 Uhr, bis Freitag, 21. August, 12 Uhr, in den Kindergarten in der Gartenzeile in Neutraubling einzubrechen.