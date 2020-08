Hinweise erbeten Dieb klaut schwarzen Sessel von der Terrasse eines Grundstücks in Regenstauf

Foto: 123rf.com

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 24. auf 25. August, hatte es ein bislang unbekannter Täter in der Bergstraße in Regenstauf auf einen schwarzen Rattansessel abgesehen.