Unfall Radfahrerin nach Zusammenstoß mit Pkw mittelschwer verletzt

Foto: 123rf.com

Am Montag, 24. August, gegen 13.15 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Fahrzeugführer die Gleiwitzer Straße in Neutraubling und wollte nach links in die Borsigstraße einbiegen. Beim Abbiegevorgang übersah er eine entgegenkommende 42-jährige Radfahrerin und es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß.