Zeugen gesucht Radfahrer stürzt wegen entgegenkommenden Pkws – Polizei sucht Fiat-Fahrerin

Foto: 123rf.com

Am Montag, 24. August, gegen 7 Uhr, kam es in der Glashüttenstraße in Regensburg an der Zufahrt zum dortigen Rewe-Markt zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einer Autofahrerin. Die Fahrerin eines Fiat war dem Radfahrer entgegen gekommen, worauf dieser stark abbremsen musste und zu Fall kam.