Eindringlich belehrt 28-Jährige will mit 1,5 Promille E-Scooter fahren – Polizei dreht ihr den Saft ab

An der Kreuzung Frankenstraße und Protzenweiherbrücke in Regensburg war am Montag, 24. August, in der Nacht einer Polizeistreife eine 28-Jährige aufgefallen, die sich auf ihrem E-Scooter abstützte und einen alkoholisierten Eindruck machte. Sie konnte grade so das Gleichgewicht halten.