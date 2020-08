Hinweise erbeten Jugendliche erlauben sich dummen Streich und werden Glasflaschen auf die Straße

Foto: 123rf.com

Mehrere Glasflaschen wurden vermutlich durch Jugendliche mutwillig in der Nacht von Freitag auf Samstag, 21. auf 22. August, am Gruber Weg in Pösing mutwillig auf die dortige Straße geworfen.