Kripo ermittelt Einbruch in eine Wohnung in der Regensburger Innenstadt – Polizei sucht Zeugen

Foto: Andrey Popov/123rf.com

Im Zeitraum vom Freitag, 21. August, 0 Uhr, bis Sonntag, 23. August, 12.30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Regensburg ein. Entwendet wurde ein geringer Bargeldbetrag.