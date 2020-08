Kontrolle in Furth 15 Pkw-Lenker halten sich nicht an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit

Am Donnerstag, 20. August, in der Zeit von 14 bis 19 Uhr, wurde durch Beamte der PI Furth im Wald mit Unterstützung der Kontrollgruppe Motorrad des Polizeipräsidiums Oberpfalz im Bereich der Kreisstraße CHA40 in Voithenberg in Furth im Wald eine Motorradkontrolle durchgeführt.