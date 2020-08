Zeugen gesucht 18-Jährige muss Schaden an ihrem Pkw feststellen – vom Verursacher fehlt jede Spur

Foto: 123rf.com

Am Samstag, 22. August, gegen 18 Uhr, wurde ein roter Mini Cooper in Regensburg auf Höhe Neuprüll 21 von der 18-jährigen Besitzerin am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Als sie am Sonntag, 23. August, gegen 13 Uhr, zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass die Fahrertüre ihres Pkws eingedellt und verkratzt war.