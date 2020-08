Eskaliert Renitenter Gast schlägt zu – Polizei muss Geburtstagsfeier auflösen

Foto: Marcel A Mayer

Am Sonntag, 23. August, gegen 1 Uhr, waren wohl Gäste einer privaten Geburtstagsfeier in einer Gaststätte in Breitenbrunn nicht damit einverstanden, schon nach Hause gehen zu müssen.