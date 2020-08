Unfall in Lappersdorf Auto kollidiert mit Linienbus – mehrere Verletzte

Foto: Ursula Hildebrand

Am Freitag, 21. August, gegen 14.55 Uhr, übersah die 53-jährige Landkreisbewohnerin einen bevorrechtigten Linienbus in Lappersdorf, als sie mit ihrem Pkw vom Parkplatz eines ortsansässigen Einkaufsmarktes in die Industriestraße einfahren wollte.