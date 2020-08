Unfall bei Bach Wespe sticht zu – Motorradfahrer stürzt und bricht sich ein Bein

Am Freitag, 21. August, gegen 14.30 Uhr fuhr eine Motorradgruppe auf der Staatsstraße 2125 von Bach an der Donau kommend in Fahrtrichtung Donaustauf. Auf Höhe von Neudemling wurde ein Bike von einer Wespe ins Gesicht gestochen.