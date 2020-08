Zur Anzeige gebracht Junge Leute ignorieren Alkoholverbot im Kurpark in Bad Kötzting

Foto: 123rf.com

Eine Polizeistreife der PI Bad Kötzting führte am Donnerstag, 20. August, in den Abendstunden eine Kontrolle im Kurpark in Bad Kötzting durch. Hierbei wurden mehrere Personen festgestellt, die verbotenerweise in diesem Bereich Alkohol konsumierten.