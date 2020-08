Glück im Unglück BMW-Fahrerin touchiert Fahrradfahrer während Überholvorgang

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Glück im Unglück hatte am Donnerstag, 20. August, gegen 11 Uhr, ein 64-jähriger Fahrradfahrer in Parsberg. Er fuhr mit seinem Trekkingrad auf der Staatsstraße 2251 von Hörmannsdorf in Richtung Freudenricht, als ihn eine 37-jährige BMW-Fahrerin in einer Rechtskurve überholen wollte.