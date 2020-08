Kontrolle 42-jähriger Kleinbus-Fahrer hat Drogen und ein Faustmesser dabei

Foto: Jelle van der Wolf/123rf.com

Am Donnerstag, 20. August, gegen 11.30 Uhr, kontrollierten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Regensburg einen mit zwei Personen besetzten Kleinbus, der auf der Autobahn A3 in Fahrtrichtung Nürnberg unterwegs war. Bei der Kontrolle wurden Betäubungsmittel sowie ein Faustmesser, das in Deutschland generell verboten ist, aufgefunden und sichergestellt.