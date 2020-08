Hinweise erbeten Unbekannte randalieren in der Blaibacher Badstraße

Foto: Hoppe/123rf.com

Über einen Zeitraum von mehreren Wochen wurden in der Badstraße in Blaibach mehrere Sachbeschädigungen festgestellt. Die bisher unbekannten Täter zündeten am dortigen Spielplatz die Abfalleimer aus Holz an, es wurden außerdem die Außenwände des Gebäudes mit Farbe besprüht.