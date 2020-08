Zeugen gesucht Kastenwagen-Fahrer fährt Dachrinne an und kümmert sich nicht

Foto: 123rf.com

Am Mittwoch, 19. August, gegen 15 Uhr, wollte der Fahrer eines weißen Kastenwagens in der Straße Lobenstein in Hohenfels wenden. Dazu fuhr er rückwärts in die Hofeinfahrt eines Anwesens. Vermutlich hat der Fahrzeugführer die Höhe des dortigen Carports falsch eingeschätzt, er stieß während des Wendevorgangs mit der Rückseite des Lieferwagens gegen die Dachrinne und verursachte einen Schaden in Höhe von circa 500.