Hinweise erbeten Dieb klaut hochwertiges Herrenmountainbike in Donaustauf

Foto: 123rf.com

Am Montag, 17. August, in der Zeit von 16.30 Uhr bis 23.30 Uhr, wurde erneut in der Regensburger Straße in Donaustauf am Fahrradabstellplatz ein hochwertiges Fahrrad entwendet.