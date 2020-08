Anzeigen erstattet Frau in der Warteschlange einer Videothek belästigt – die Polizei kann einen Verdächtigen ermitteln

Wie berichtet, kam es am Montag, 17. August, in einer Videothek in der Rilkestraße in Regensburg zu einer sexuellen Belästigung. Die umfangreichen Ermittlungen der Polizeiinspektion Regensburg Süd führten zu einem Tatverdächtigen.