Hinweise erbeten Pkw verkratzt, Frontscheibenwischer abgebrochen, Scheinwerfer geklaut

Foto: 123rf.com

Ein in der Nacht von Montag auf Dienstag, 17. auf 18. August, in Michelsdorf in Cham abgestellter Opel Insignia wurde an der linken Fahrzeugseite verkratzt.