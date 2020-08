Polizei bittet um Hinweise Unbekannter fährt gegen geparkten Pkw und macht sich aus dem Staub

Am Montag, 17. August, im Zeitraum zwischen 17.15 Uhr und 17.45 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen einen in der Tremmelhauser Straße in Lappersdorf abgestellten BMW und beschädigte diesen.