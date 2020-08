Ladendiebstahl 21-Jähriger klaut Flasche Vodka aus Verbrauchermarkt in Regenstauf

Am Dienstag, 18. August, entwendete ein 21-Jähriger aus einem Verbrauchermarkt in den Straßäckern in Regenstauf eine Flasche Vodka. Der Diebstahl konnte vom Personal festgestellt und der Täter dementsprechend festgehalten werden.