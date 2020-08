Die Polizei bittet um Hinweise Lkw-Fahrer verliert mitten in Regensburg einen Teil seiner Ladung

Foto: PI Regensburg-Nord

Am Dienstag, 18. August, hatte ein Lkw-Fahrer gegen 17.30 Uhr in Regensburg in der Vilsecker Straße nahe der dortigen Tankstelle einen Teil seiner Ladung auf der Straße verloren.