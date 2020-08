Zeugen gesucht Einbrecher scheitert an der Terrassentür

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Ein bislang Unbekannter versuchte in ein Einfamilienhaus in der Nicolaus-Gallus-Straße zu gelangen. Sein Vorhaben scheiterte jedoch an der Terrassentür des Anwesens. Es wurde ein hoher Sachschaden verursacht.