Die Polizei ermittelt Einbruchs- und Diebstahlsserie in Furth im Wald geht weiter

Vermutlich dieselben Einbrecher, die Ende Juni diesen Jahren den Ortsteil Grabitz und das Baugebiet Eichert heimgesucht hatten, waren in der Nacht zum Dienstag wieder in Firth im Wald auf Diebestour.

Furth im Wald. In der Langen Gasse entwendeten sie einen weißen Pkw Audi S 5 im Zeitwert von circa 20.000 Euro. Den entsprechenden Fahrzeugschlüssel hatten sie unmittelbar zuvor im Wohnhaus aufgefunden und entwendet, nachdem sie die Haustüre aufgehebelt hatten.

Im Hierstetterweg entwendeten sie aus einer unversperrten Garage eine Husquarna Motorsäge, einen Akkuschrauber und eine Hilti-Box mit einer Handkreissäge im Gesamtwert von mindestens 500 Euro.

In der Bahnhofstraße stiegen sie in ein Restaurant ein. Dort hatten sie es nur auf Bargeld abgesehen. Ein dreistelliger Betrag fiel ihnen dabei in die Hände.

Offenbar die gleichen Langfinger entwendeten die hinteren und vorderen Kennzeichen zweier Pkw, die in der Vogelherdsiedlung, genauer gesagt im Habichtweg und im Sperberweg geparkt waren.

Ein Teil des Diebesguts wurde zwischenzeitlich in einer Grünanlage Am Bühl wieder aufgefunden. Dort hatte es die Diebe für eine spätere Abholung bereitgelegt. Hinweise und verdächtige Beobachtungen bitte an die Polizeiinspektion Furth im Wald unter der Telefonnummer 09973/ 5040 melden.