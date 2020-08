Fund in Neutraubling Mäusebabys und Ratten an einer Bushaltestelle ausgesetzt

Foto: PI Neutraubling

Am Montag, 17. August, entdeckte ein Mann in der Haidauer Straße in Neutraubling in der dortigen Bushaltestelle eine herrenlose Plastiktasche, in der sich wiederum drei Kartons befanden.