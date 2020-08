Zeugen gesucht Folgenschwere Spazierfahrt mit gestohlenem Radlader

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 14. auf 15. August, konnte in Parsberg durch Zeugen mehrfach ein Radlader bei Fahrten auf öffentlichem Verkehrsgrund beobachtet werden. Im selben Zeitraum kam es zu mehreren Sachbeschädigungen, die auf einen Radlader als Verursacherfahrzeug schließen lassen, so zum Beispiel auch Beschädigungen in Maisfeldern.