Hinweise erbeten Autofahrer fährt unbemerkt über offensichtlich gezielt ausgelegte Nägel

Foto: 123rf.com

Einen Schaden von circa 600 Euro hat ein Autobesitzer aus Aichkirchen in Hemau zu beklagen. Als er am Montag, 17. August, morgens sein im Freien geparktes Fahrzeug in Bewegung setzte, fuhr er unbemerkt über unter den Rädern offensichtlich gezielt ausgelegte Nägel, sodass drei Reifen beschädigt wurden.