Saftige Anzeige Kokainkonsum macht unvorsichtig – Pkw-Fahrer fährt berauscht zur Polizei

Der vorausgegangene Konsum von Kokain wurde einem 35-jährigen Regensburger am Montag, 17. August, gegen 21 Uhr, zum Verhängnis. Weil er mit seinem beschädigten Pkw zur Dienststelle am Protzenweiher vorfuhr, um eine Unfallflucht zur Anzeige zu bringen, geriet er in den Fokus der Polizeibeamten.