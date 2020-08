Autoaufbruch Unbekannter schlägt Seitenscheibe eines Pkws ein und klaut Geldbörse

Foto: 123rf.com

Bei einem am Sonntagmittag, 16. August, am Satzdorfer See in Cham abgestellten schwarzen Golf wurde die Seitenscheibe eingeschlagen und aus dem Fahrzeug eine Geldbörse geklaut.