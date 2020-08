Die Polizei ermittelt 13-Jähriger wirft Fensterscheibe eines unbewohnten Einfamilienhauses ein

Ein 13-jähriger Schüler wurde am Samstag, 15. August, gegen 14.30 Uhr dabei beobachtet, wie er in Hemau in der Ostendstraße die Doppelglasscheibe eines unbewohnten Einfamilienhauses einwarf.