Leicht verletzt Motorradfahrerin bemerkt bremsendes Krad vor ihr zu spät

Foto: Ursula Hildebrand

Am Sonntag, 16. August, gegen 17.10 Uhr, befuhren drei Motorradfahrer in Roding die Further Straße in Fahrtrichtung B85. Der erste Motorradfahrer, ein 54-jähriger Mann aus dem Gemeindebereich Falkenstein wollte mit seinem BMW-Motorrad nach links in die dortige Tankstelle abbiegen, musste jedoch verkehrsbedingt warten, als es zum Unfall kam.