Weiterfahrt unterbunden 27-Jähriger mit E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen unterwegs

Foto: 123rf.com

Beamte der PI Neutraubling wurden am Sonntag, 16. August, gegen 11.30 Uhr, auf einen E-Scooter aufmerksam, der von einem 27-jährigen Mann in der Hölkeringer Straße in Pentling in Betrieb genommen wurde. Bei der Nachfahrt wurde festgestellt, dass am Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war, weshalb sich die Beamten entschlossen, eine Verkehrskontrolle durchzuführen.