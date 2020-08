Zwei Helis im Einsatz Unfall bei Walderbach – Motorradfahrer und Sozia schwer verletzt

Foto: 123rf.com

Am Sonntag, 16. August, gegen 11.15 Uhr, befuhr ein 49-jähriger Motorradfahrer aus dem Gemeindebereich Roding mit seiner 45-jährigen Ehefrau als Soziusfahrerin mit seiner Harley-Davidson in Walderbach von Katzenrohrbach in Richtung Wald-Ortsteil Berg. Zur gleichen Zeit kam ihm ein 73-jähriger Mann aus dem Gemeindebereich Wald mit seinem Audi entgegen.