Die Polizei ermittelt Auto geklaut und Unfall gebaut – Täter stellt demoliertes Auto dem Halter wieder vor die Haustür

Foto: Björn Hennrichs/123rf.com

Am Samstag, 15. August, gegen 23.20 Uhr, ereignete sich in der Brandlberger Straße in Regensburg eine Verkehrsunfallflucht.