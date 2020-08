Die Polizei ermittelt Köder mit Schneckenkorn und Rasierklingen gefressen – Hund musste eingeschläfert werden

Eine französische Bulldogge musste am Mittwoch, 12. August, von einem Tierarzt von seinem qualvollem Leiden erlöst werden.

Neutraubling. Die Besitzerin des Hundes war am 11. August im Zeitraum von 19 bis 20.45 Uhr im Bereich Neutraubling unterwegs, als der Hund kurz danach das Krampfen und Erbrechen anfing. Es ergab sich beim sofort aufgesuchten Tierarzt die Vermutung, dass der Hund Schneckengift aufgenommen hatte. Zur weiteren Abklärung wurde eine Tierklinik mit in die Untersuchung einbezogen. Dabei wurden Teile von zerbrochenen Rasierklingen im Tierkörper festgestellt. Die Verletzungen des Hundes waren so massiv, dass dieser eingeschläfert werden musste.

Als Tatörtlichkeit kommt der Bereich von der Erzgebirgstraße zum Neutraublinger See und weiter zum Gärtnerplatz in Betracht.

Die Polizeiinspektion Neutraubling hat ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Vergehens nach dem Tierschutzgesetz aufgenommen. Hinweise werden an die PI Neutraubling unter der Telefonnummer 09401/ 93020 erbeten.