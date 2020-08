Unter Drogeneinfluss Berauschte 36-Jährige bringt Rollerfahrer zu Sturz und flüchtet

Foto: 123rf.com

Am Freitagvormittag, 14. August, gegen 11 Uhr, wurde einer Streife der Polizeiinspektion Furth im Wald ein verunfallter Zweiradfahrer in der Chamer Straße, Einmündung Adam-Wild-Straße, in Furth im Wald mitgeteilt. Wie sich herausstellte, hatte eine auswärtige Kleintransporter-Fahrerin einen 64-jährigen Rollerfahrer aus dem Gemeindegebiet von Furth im Wald beim Abbiegen übersehen und touchiert, sodass dieser zu Sturz kam.