Sachbeschädigung Zwille oder Steinschleuder – Unbekannte zielen auf Haus in Hemau

Foto: Hoppe/123rf.com

Am Montag, 10. August, und am Mittwoch, 12. August, kam es zu Sachbeschädigungen in Hemau. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg sucht nun Zeugen.