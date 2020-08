Wiederholungstäter Mit rund drei Promille an der Tankstelle vorgefahren

Foto: 123rf.com

Ein 51-jähriger Landkreisbewohner war am Donnerstag, 13. August, an einer Tankstelle im Regensburger Stadtnorden kurz vor Mitternacht in der Weise aufgefallen, weil er stark alkoholisiert zu seinem Pkw ging und wegfahren wollte.