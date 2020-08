Rollo und Scheibe beschädigt Unbekannter feuert Stahlkügelchen auf Fenster eines Einfamilienhauses in Hemau ab

Foto: Jelle van der Wolf/123rf.com

Vermutlich mit einer Zwille hat ein bislang unbekannter Täter am Montag, 10. August, und am Mittwoch, 12. August, jeweils zwischen 2 und 3 Uhr, circa 6 Millimeter große Stahlkügelchen auf ein Fenster eines Einfamilienhauses in Hemau im Bodenhofer Weg, abgefeuert.