Die Polizei ermittelt Radschrauben an einen geparkten Skoda gelockert

Foto: 123rf.com

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 12. auf 13. August, wurden in Waldmünchen durch einen bislang unbekannten Täter die Radschrauben der Vorderräder an einem in der Sandstraße abgestellten Skoda gelockert.