In Furth im Wald Die Ampel war wegen eines Unfalls defekt, da krachte es gleich wieder

Foto: Ursula Hildebrand

Aufgrund einer durch einen Verkehrsunfall verursachten defekten Ampel an der Flabeg-Kreuzung in Furth im Wald ereignete sich am Mittwoch, 12. August, erneut ein Unfall, bei dem vier Personen leicht verletzt wurden und drei Fahrzeuge aus dem Kreuzungsbereich geschleppt werden mussten.