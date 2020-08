Bei Wenzenbach Beim Einfahren in die B16 krachte es

Am frühen Mittwochnachmittag, 12. August, wollte ein 32-jähriger Pkw-Lenker aus der nördlichen Oberpfalz mit seinem Ford Transit an der Anschlussstelle Fußenberg auf die die Bundesstraße B16 auffahren. Hierbei übersah er eine aus Richtung Wenzenbach kommende 20-jährige Landkreisbewohnerin mit ihrem Daimler Benz.

Wenznebach. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge unmittelbar im Bereich der Auffahrt. Die Daimler-Fahrerin wurde leicht verletzt in ein Regensburger Klinikum gebracht, an ihrem Pkw entstand ein Schaden von rund 12.000 Euro, am Ford Transit entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Die Feuerwehr aus Hauzenstein wurde zu Verkehrsmaßnahmen an die Unfallstelle hinzugerufen.