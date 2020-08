Nur leicht verletzt Neunjähriger Radfahrer übersieht Auto und schleudert gegen Frontscheibe

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem neunjährigen Radfahrer und einer 22-jährigen Ford-Fahrerin kam es am Dienstag, 11. August, um 11.15 Uhr, in Hamberg in Breitenbrunn. Dabei fuhr der Neunjährige den Röthenweg bergab und wollte nach links in die Straße „Zum Spitzberg“ abbiegen.