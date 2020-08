Schwere Verletzungen BMW-Fahrerin übersieht beim Rückwärtsfahren eine Fußgängerin

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 11. August, um 9 Uhr, übersah eine 34-jährige BMW-Fahrerin in der Hauptstraße in Dietfurth an der Altmühl beim Rückwärtsfahren eine 69-jährige Fußgängerin und touchierte diese mit ihrem Pkw.