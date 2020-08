Gewitter und Regen Unwetter am Dienstagabend – Schäden halten sich laut Polizei in Grenzen

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 11. August, zogen am späten Nachmittag und abends Gewitterzellen mit teils starken Regenfällen über die Oberpfalz. Die Nordoberpfalz blieb größtenteils davon verschont. Nach derzeitigem Kenntnisstand hielten sich die Schäden in Grenzen.