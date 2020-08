Pkw muss stehen bleiben 42-jähriger Mercedes-Fahrer zuckt bei Kontrolle am ganzen Körper – Test bestätigt Drogenkonsum

Foto: Hoppe/123rf.com

Am Montagnachmittag, 10. August, fuhr ein 42-jähriger Tscheche aus Susice mit seinem Mercedes in Richtung Niederbayern zu seiner Arbeitsstelle. Bei der Kontrolle durch die Schleierfahndung in Furth im Wald zeigte der Mann starke Nervosität und zuckte am ganzen Körper.