Unfall 16-jähriger Mofafahrer kommt von der Fahrbahn ab und zieht sich Oberschenkelhalsbruch zu

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Montagabend, 10. August, gegen 21.20 Uhr, befuhr ein 16-jähriger Mofafahrer die Waldschlößlstraße in Neukirchen beim Heiligen Blut abwärts in Richtung Mais. Im Bereich einer Linkskurve kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte anschließend über die dortige Böschung in den angrenzenden Wald.