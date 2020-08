3.500 Euro Schaden Betrunkener Motorradfahrer streift Verkehrszeichen und stürzt

Foto: 123rf.com

Am Montagabend, 10. August, streifte ein 45-jähriger Landkreisbewohner, der alleine mit seinem Motorrad, einer Honda, die Kreisstraße 37, von Deusmauer in Velburg in Richtung Lengenfeld befahren hatte, ein Verkehrszeichen auf der Verkehrsinsel am Ortsbeginn von Lengenfeld. Durch den Anprall stürzte der Kraftradfahrer, rutschte mehrere Meter über den Asphalt und blieb schließlich neben der Fahrbahn liegen.